نشأت الديهي: السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة للقطن المصري وأعاده لمكانته العالمية.. فيديو

قال نشأت الديهي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان البلاد لا تهدم من خارجها ولكن البلاد تهدم من داخلها مؤكدا ان المؤامرات الخارجية لا تنجح إلا إذا كان لها يد في الداخل .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان المشكلة الأساسية في مصر هي الإدارة ويجب علي الجميع ان يعمل بجد .





الديهي ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم 6 مصانع للغزل والنسيج مؤكدا ان الرئيس ينتصر للصناعة المصرية . وأوضح نشأت



