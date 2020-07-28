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نشأت الديهي: السيسي كتب شهادة ميلاد جديدة للقطن المصري وأعاده لمكانته العالمية.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:17 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال نشأت الديهي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان البلاد لا تهدم من خارجها ولكن البلاد تهدم من داخلها مؤكدا ان المؤامرات الخارجية لا تنجح إلا إذا كان لها يد في الداخل .

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان المشكلة الأساسية في مصر هي الإدارة ويجب علي الجميع ان يعمل بجد .

وأوضح نشأت الديهي ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم 6 مصانع للغزل والنسيج مؤكدا ان الرئيس ينتصر للصناعة المصرية .

وتابع : اليوم كان شهادة ميلاد جديدة القطن المصري طويل التيلة مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للقطن المصري مكانته عالميا .
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