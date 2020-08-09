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محافظات

محافظ الجيزة لـ «صدى البلد»: جاهزون للانتخابات وأنهينا الاستعدادات بجميع مراكز الاقتراع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:55 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أنهت جميع استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، قائلا: «جاهزون لإجراء الانتخابات وأنهينا جميع الاستعدادات واتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة».


وأضاف محافظ الجيزة في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن المحافظة كثفت على مدار الأيام الماضية من جهودها لإنهاء التجهيزات اللازمة داخل وفي محيط اللجان والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، لضمان سير الانتخابات على أكمل وجه، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.


وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع الجهات المعنية في المحافظة أنهت استعداداتها في جميع المقرات الانتخابية، مشيرا إلى أن عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الجيزة وفقا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات عددهم ٥٦٨٩٤٠١ موزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.


وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومي الانتخابات، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية في مختلف المراكز والأحياء لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول.


وأكد محافظ الجيزة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي .

 

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