45 جامعة تتنافس فى 9 مسابقات بالدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات





وأكد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ان عدد المشاركين في الدورة بلغ 1468 طالب وطالبة، وان جامعة المنيا تشارك باكبر وفد (208 طالب وطالبة)، يليها جامعة حلوان (206)، وجامعة الاسكندرية (178)، بينما تشارك جامعات مطروح و النيل والوادى الجديد لاول مرة فى انشطة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.







كما أشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات الى ان العدد الاكبر للمشاركين جاء في مسابقة الشطرنج باجمالى (310 طالب وطالبة)، تليها منافسات الالعاب الالكترونية (247).







يذكر ان الدورة تقام "أون لاين" طبقا للإجراءات الإحترازية المعلنه خلال الفترة الحاليه، كما انها تقام بمناسبة ذكري إحتفالات ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وذلك في مسابقات : الجملة الرياضية، والأسرة الرياضية النشيطة، والبرنامج الرياضي التخصصي، والثقافة الرياضية، والكاراتية (كاتا) عن بعد، والألعاب الإلكترونية، والشطرنج، والرماية بالليزر، والسلاح.





وأوضح بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ان فعاليات حفل افتتاح الدورة سيقام عن طريق البث المباشر على صفحات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات على وسائل التواصل الاجتماعي.







وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة.



انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 45 جامعة مصرية يتنافسون فى 9 مسابقات.