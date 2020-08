صابر الرباعي ينشر صورة من طفولته: لم أكن أعلم أن الحلم سوف یتحقق

View this post on Instagram

لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر..كان ھناك حلمًا یراودني وشغفًا لاأشعر به إلا عند وقوفي إمام میكروفون. لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم. #صابر_الرباعي #SaberRebai