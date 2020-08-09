صابر الرباعي ينشر صورة من طفولته: لم أكن أعلم أن الحلم سوف یتحقق

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي ، صورة له من طفولته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





‏وظهر الرباعي فى مرحلة الطفولة وهو يغني وعلق قائلًا: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر، كان ھناك حلمًا یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون".





وأضاف: "لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".





يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.





وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي، مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.



