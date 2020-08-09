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رياضة

فايلر منح اللاعبين حافزا معنويا.. جلبيرتو يعلق على فوز الأهلي أمام إنبي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد جلبيرتو نجم فريق الاهلي السابق أن مباراة الفريق امام انبي كانت صعيه للغايه لانها جاءت عقب توقف دام لـ 5 اشهر مشددا على ان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين حافز معنوي قوي قبل المباراة

واضاف جلبيرتو في تصريحات لـ قناة " الأهلي " ان لاعبي الاهلي قدموا مباراة جيده و اداء مميز على الرغم من التوقف مؤكدا ان تتابع المباريات سيحسن من اداء الاعبين والنتائج ايضا 

وأضاف أن على معلول نجم الفريق قدم اداء مميز للغاية و مستواه لم بتاثر مطلقا بالتوقف مشددا ان للاعب رائع ويمتلك امكانيات على مستوى عال 

وأضاف أن مروان محسن مهاجم الفريق اهدر العديد من الفرص السهله

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