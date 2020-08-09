فايلر منح اللاعبين حافزا معنويا.. جلبيرتو يعلق على فوز الأهلي أمام إنبي

أكد جلبيرتو نجم فريق الاهلي السابق أن مباراة الفريق امام انبي كانت صعيه للغايه لانها جاءت عقب توقف دام لـ 5 اشهر مشددا على ان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين حافز معنوي قوي قبل المباراة





واضاف جلبيرتو في تصريحات لـ قناة " الأهلي " ان لاعبي الاهلي قدموا مباراة جيده و اداء مميز على الرغم من التوقف مؤكدا ان تتابع المباريات سيحسن من اداء الاعبين والنتائج ايضا





وأضاف أن على معلول نجم الفريق قدم اداء مميز للغاية و مستواه لم بتاثر مطلقا بالتوقف مشددا ان للاعب رائع ويمتلك امكانيات على مستوى عال





وأضاف أن مروان محسن مهاجم الفريق اهدر العديد من الفرص السهله



