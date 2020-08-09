إعلامي سعودي يلمح لإقالة المدير الفني لاتحاد جدة بعد الهزيمة من الأهلي

قال الإعلامي الرياضي السعودي عادل الماس إن إدارة نادي اتحاد جدة قد تلجأ لإقالة المدير الفني للفريق بعد الخسارة من الأهلي في دربي جدة.





وسقط الاتحاد، بهدف مقابل اثنين، أمام الأهلي، في الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.





وتجمد رصيد الاتحاد، عند النقطة 23، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه إلى الدرجة الأولى، والذي يحتله الفتح، الناقص مباراة.





وقال الماس في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " الاتحاد يقترب من الهبوط.. والمدرب كاريلي هو كبش الفداء بعد الخسارة من الأهلي".





جدير بالذكر أن كاريلي، تولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد ، في فبراير من العام الحالي 2020، حيث حقق فوزا واحدا، مقابل تعادل و4 هزائم.



