AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سب وإهانة.. سيدة تعتدي على عاملة بسوبر ماركت بسبب الكمامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
قامت سيدة بالاعتداء بالضرب وتهين موظفة سوبر ماركت في متجر في "لونغ آيلاند" بعد أن قيل لها إنها بحاجة إلى ارتداء قناع للوجه.

تم تداول مقطع الفيديو الذي تم تسجيله على ما يبدو في سوبر ماركت بـ نيويورك ، على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهد المرأة التي ترتدي قميصًا رماديًا وبنطالًا أسود تصرخ في وجه العامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر في مقطع فيديو المرأة  التي تصر أنها كانت ترتدي قناعا في وقت سابق، ثم هددت بضرب العاملة لأنها تصرفت مثل "الشيوعية".

ولكن المرأة لم تستجيب بلطف بينما يحاول موظف آخر في السوبر ماركت التدخل، و ردت بإهانة وزن العاملة وتواصل القول إن هذا هو سبب عملها في محل بقالة، حيث قالت :"أنت سمينة لهذا السبب تعملين في سوبر ماركت".

ليست هذه هي المرة الأولى خلال الوباء التي يفقد فيها الناس أعصابهم بسبب طلبات ارتداء الأقنعة، وقد سجلت العديد من حوادث الضرب والاعتداء بسبب الكمامات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبوها بارتداء الكمامة.. سيدة تتعدى على الموظفين في سوبر ماركت.. فيديو

ترامب يقود أنصاره إلى الانتحار.. لماذا يحارب الرئيس الأمريكي الكمامات؟

رفضت ارتداء الكمامة.. أمريكية تجلس على الأرض داخل متجر.. فيديو

بالبصق عليها.. عامل ينظف عربات التسوق داخل سوبر ماركت بأمريكا.. فيديو

طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند ارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

طارق العشري ينفعل على بيان اتحاد الكرة: صحة اللاعبين أهم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟.. علي جمعة يوضح الحكم

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: مرتضى منصور رجل الأزمات.. وفوجئت بـ لافتة نادي القرن

أيهما أجمل.. ليلى وملك أحمد زاهر بـ فستاين سوارية مميزة

أخبار الأهلي.. التوربيني الأحمر يدهس إنبي.. وموقف فايلر من رحيل رمضان صبحي

AdvertisementS

مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

قولنا نبعد عننا العين برسالة مضللة.. اعترافات المتهمين بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

الأرواح باقية.. علي جمعة: الموتى يشعرون بالأحياء في العمل والمنزل والبيت

قرار كويتي جديد حول رعايا الدول المحظورة من دخول البلاد.. تفاصيل

إيمان السيد تخرج عن صمتها وترد على رفضها بالمعهد بسبب شكلها وإهانة السبكى وأزمتها مع عادل إمام

مش هتخلص قريب.. أسامة كمال يصدم الجميع بشأن أزمة سد النهضة

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

اتحاد الكرة يتراجع.. ظهور حالة إيجابية بنادي الاتحاد السكندري وغضب بين المسئولين بسبب أخطاء اللجنة

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

سب وإهانة.. سيدة تعتدي على عاملة بسوبر ماركت بسبب الكمامة

فضل صلاة الفجر وماذا يحدث لك عند صلاتها.. أسرار لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات