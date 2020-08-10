سب وإهانة.. سيدة تعتدي على عاملة بسوبر ماركت بسبب الكمامة

قامت سيدة بالاعتداء بالضرب وتهين موظفة سوبر ماركت في متجر في "لونغ آيلاند" بعد أن قيل لها إنها بحاجة إلى ارتداء قناع للوجه.





تم تداول مقطع الفيديو الذي تم تسجيله على ما يبدو في سوبر ماركت بـ نيويورك ، على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهد المرأة التي ترتدي قميصًا رماديًا وبنطالًا أسود تصرخ في وجه العامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وظهر في مقطع فيديو المرأة التي تصر أنها كانت ترتدي قناعا في وقت سابق، ثم هددت بضرب العاملة لأنها تصرفت مثل "الشيوعية".





ولكن المرأة لم تستجيب بلطف بينما يحاول موظف آخر في السوبر ماركت التدخل، و ردت بإهانة وزن العاملة وتواصل القول إن هذا هو سبب عملها في محل بقالة، حيث قالت :"أنت سمينة لهذا السبب تعملين في سوبر ماركت".





ليست هذه هي المرة الأولى خلال الوباء التي يفقد فيها الناس أعصابهم بسبب طلبات ارتداء الأقنعة، وقد سجلت العديد من حوادث الضرب والاعتداء بسبب الكمامات.