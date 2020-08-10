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أخبار العالم

غضب عارم على السوشيال ميديا بعد واقعة متحرش تبوك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
غضب عارم ظهر على السوشيال ميديا حيث عبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن استياءهم من فيديو لمتحرش تبوك.

فتصدر هاشتاج #متحرش_تبوك_بفتاه_مع_طفلها موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تحرش شاب لفتاه تتجول فى مدينه تبوك مع طفلها.

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:


البنت حالها حال نفسها ومتستره وماجت يم احد هاذا دليل على ان التحرش مو سببه لبس المرأه سببه هو ان انتم قذرين شهوانيين تمشون ورا شهوتكم واهم شي تتحرشون بس 

الي يتحرش بالنساء او يستفرد عضلاته عليهم بكل اختصار ليس رجل 

المشكلة في الأفكار مش في المظاهر أحيانًا كثيرة الناس اللى تقول اللبس مشكلة الدين زي ما أمر بالتستر أمر كذلك بعض البصر  فكن مسؤول عن أفكارك ونقها أفضل من التبرير لسوء أفعالك.

من يعتقد أن لبسها يعني إشارة معينة فهو لا يستوعب وجود جسد المرأة بدون التحرش به أو الاعتداء عليه
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