رغم محاولات دياب إقناعهم.. عدد من الوزراء اللبنانيين يصرون على الاستقالة

أصر عدد من الوزراء اللبنانيين على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لاقناعهم بالعدول عن القرار، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبا عاجل لها.





وكان رئيس الحكومة، حسان دياب، قد عقد أمس الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا للبحث في موضوع الاستقالات، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الهائل.





ويأتي ذلك، بعدما توجه عدد من الوزراء إلى السراي الحكومي لتقديم استقالاتهم، بعد أيام من وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف أخرين.





وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بوجود مشاورات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وعدد من الوزراء حول إمكانية تقديم استقالة جماعية بعدما تم إقناع وزير الاقتصاد راؤول نعمة بعد تقديم استقالته.





و استقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال".