ربنا ياخدك يا أهبل .. فريدة سيف النصر تعلق علي تحذيرات بيل جيتس

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر علي الرد تحذيرات الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" عن طريق نشر صورة له عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".
وعلقت فريدة علي الصور: "ربنا بجد ياخدك، يعني إيه اللي عرفك هو أنت عراف! ياخلّاف الظنون يارب، الله ما اداش علمه لحد أنت أهبل؟ صهيوني وأهبل كتير كده عرفت ومتأكد منين؟ إلا إذا كنتم السبب ما أنت قايل عن كورونا قبلها بسنة".
أضافت "بالبلدي فالك في دارك..وإحنا معانا ربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم. الدعاء يرفع البلاء..يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وليس لها من دون الله كاشفة، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.ورب الكعبة وبالصلاة على محمد هاتعدي علينا زي شوية تراب في الهوا وأنتم اللي هاتشيلوا الليلة، هو كده، الله عنود ولا يعاند".
وعلقت فريدة علي الصور: "ربنا بجد ياخدك، يعني إيه اللي عرفك هو أنت عراف! ياخلّاف الظنون يارب، الله ما اداش علمه لحد أنت أهبل؟ صهيوني وأهبل كتير كده عرفت ومتأكد منين؟ إلا إذا كنتم السبب ما أنت قايل عن كورونا قبلها بسنة".
أضافت "بالبلدي فالك في دارك..وإحنا معانا ربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم. الدعاء يرفع البلاء..يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وليس لها من دون الله كاشفة، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.ورب الكعبة وبالصلاة على محمد هاتعدي علينا زي شوية تراب في الهوا وأنتم اللي هاتشيلوا الليلة، هو كده، الله عنود ولا يعاند".