توفير سيارات نقل أموال وماكينات (ATM) ..بروتوكول بين العربية للتصنيع والبريد

شهد الدكتور"عمرو طلعت" وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والهيئة القومية للبريد.





وأكد" التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات في شتي مجالات التصنيع .





كما أوضح" التراس" أنه تم بحث تطوير الخدمات البريدية وتدبير إحتياجات هيئة البريد من سيارات نقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية،واتفق علي تصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام ، وكذا تصنيع سيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM لخدمة الاماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد او المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة علي مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.





وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق علي تدبير ماكينات (ATM) ونقاط البيع الإلكترونية(POS) ومستلزمات الوقاية الطبية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي وتجهيزات الأثاث المكتبي والعربات الكهربائية وسيارات الركوب والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية ورفع كفاءة وصيانة مكاتب البريد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.





كما شدد "التراس" علي تعميق التصنيع المحلي وإستغلال كافة الطاقات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتلبية كافة الإحتياجات لهيئة البريد بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية ,مؤكدا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة مشروعات الهيئة .





من جانبه أكد الدكتور" عمرو طلعت" علي أهمية الإستفادة من الطاقات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات الهيئة القومية للبريد وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة المحلية ودعم المنتج الوطني؛ مشيدا بالإمكانيات المتطورة والخبرات الفنية التي تتمتع بها العربية للتصنيع.





وأضاف ان هذا التعاون سيسهم في الدفع بعمليات تنفيذ خطة تطوير البريد المصري بما يتواكب مع الدور الحيوي الذي يقوم به كأحد المنافذ المقدمة لخدمات مصر الرقمية؛ بالإضافة الى دوره في تعزيز الشمول المالي عبر مكاتبه الممتدة على مستوى الجمهورية.





كما أوضح الدكتور"شريف فاروق " رئيس الهيئة القومية للبريد أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ





موضحا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية هيئة البريد وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلي مؤسسة تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات البريدية للارتقاء بخدماته وتوسيع قاعدة عملائها.





يأتي توقيع البروتوكول في إطار الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية علي وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية فضلا عن تطوير الخدمات البريدية بالإستفادة من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.