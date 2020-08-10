محافظ أسيوط: متابعة دورية لملف التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قانون التصالح على مخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معًا مجددًا مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25% مشددًا على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن المراكز التكنولوجيا بكل المراكز والأحياء تتلقى طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

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وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بأسيوط يرافقه حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط؛ المركز التكنولوجي بمركز منفلوط للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.





كما عقد السكرتير المساعد اجتماعًا مع رؤساء قرى منفلوط ونواب رئيس المركز ومساعديه لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) بإعتبارها أيام عمل عادية.





كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.