يزور بيروت الاربعاء .. وزير خارجية ألمانيا: أطالب لبنان بالإصلاحات وإنهاء الفساد

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه سيتوجه إلى بيروت بعد غد الأربعاء للمطالبة بإصلاحات في لبنان، وفقا لقناة دويتشلاند فونك العامة





وقال وزير الخارجية الالماني في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين "سوف نوضح للمسؤولين أننا مستعدون للمساعدة ، لكننا نعتقد أيضًا أنه يجب إصلاح هذا البلد".





وجاءت تصريحات ماس بعد أن جمع مؤتمر دولي للمانحين أمس الأحد حوالي 250 مليون يورو (294 مليون دولار) في جهود الإغاثة في أعقاب انفجار هائل في بيروت قتل أكثر من 150 شخصًا الأسبوع الماضي، لكن هذه الأموال تم ربطها بالإصلاحات السياسية في البلاد.





وغرد ماس أمس الأحد أنه تعهد بـ "20 مليون يورو أخرى ... من المساعدات الإنسانية وصناديق التعاون التنموي" ، قائلًا: سكان بيروت بحاجة إلى مساعدتنا وهم بحاجة إلى الأمل.





وحذر وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، الجمعة الماضي، من مزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان بسبب الجهود الدولية في اعقاب الانفجار الذي هز بيروت في وقت سابق من الاسبوع ، وخلف اكثر من 140 قتيلا و 5000 جريح.





وقال ماس لصحيفة ساربروكر تسايتونج الألمانية: "لا يمكن لأي دولة أن تتغلب على كارثة كهذه بمفردها" مشيرًا إلى المساعدات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي التي تتدفق بالفعل إلى الدولة الشرق أوسطية.





وقال: "في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي، نحتاج إلى التفكير في كيفية تقديم المساعدة".





كما أعرب عن انتقادات لإدارة الحكومة اللبنانية للبلاد التي يقول الكثيرون إنها أدت مباشرة إلى تخزين مواد كيميائية خطيرة أدت على ما يبدو إلى الانفجار.







