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أخبار العالم

السعودية تدعم اليمن فى مواجهة السيول بحزمة مساعدات بـ لحج والحديدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:58 م
اليمن
اليمن
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مـيـس رضـا
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة في اليمن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة خيم وبطانيات وبسط ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.

ويستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررا، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، و45 أسرة في محافظة لحج بواقع 170 متضررا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالة الطوارئ المرحلة الثالثة في محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة ولحج.

كما واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1.547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1.547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدا، وصرفت الأدوية ل 1.578 مريضا، فيما نفذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات
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