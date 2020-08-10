عروج ريس.. القبطان العثماني يصل للبحر المتوسط .. ماذا يريد أردوغان ؟





لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل القرصنة في مياه البحر المتوسط، والتعدي على المياه الإقليمية لدول الجوار، فبعد وصول المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيا الوفاق، بدأت تركيا تسخر سفنها البحرية في مياه البحر المتوسط للتنقيب عن حقول الغاز.





إذ أعلنت البحرية التركية اليوم أن السفينة التابعة لها " عروج ريس " ستقوم بعمليات مسح زلزالي في البحر المتوسط خلال الأسبوعيين المقبلين، وذلك لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز وموارد الطاقة في المنطقة.





وتستخدم عمليات مسح الزلزلي في البحار لأعمال التنقيب عن الطاقة، وهي إجراء تمهيدي للبحث عن حقول النفط في المناطق الغنية به.





ماذا تعني"عروج ريس"؟

عروج ريس ليس إسم من قبيل الصدفة، فهو اسم مختار بعناية ويعود إلى القبطان التركي عروج بن أبي يوسف يعقوب التركي ( 1474م - 1518م) المشتهر بغزواته البحرية في شمال إفريقيا في مياه البحر المتوسط، ضد الأوروبيين، وهو الشقيق الأكبر لـ خير الدين بربروس، القائد العام للأساطيل العثمانية.

وأطلق أردوغان هذا الاسم على السفينة التي تنقب على غاز المتوسط، تأسيًا بصاحبها، وأملًا في إحياء الدولة العثمانية الذي تحدث عنه أردوغان قبل ذلك.





ما هو المسح الزلزالي؟





المسح الزلزالي هو وسيلة للكشف عن النفط والغاز في المنطقة التي يجرى البحث عنها، وتستخدمها الشركات النفطية سواء في البر أو البحر.





وتستخدم شركات النفط تقنية المسح الزالي، لتقليص تكلفة الاستكشاف، وكذلك تحديد خبايا ومكامن النفط التي لا يمكن تحديدها بأدوات أخرى.







