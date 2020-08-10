في يوم ميلاده.. إصابة الفنان الإسباني أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا

اصيب الفنان الإسباني الشهير انطنيو بانديراس، الذي أكمل عامه الـ60 اليوم بفيروس كورونا، الذي منعه من الخروج والاحتفال .





وحسب ما ورد في صحيفة "كوبي" الإسبانية، أن بانديراس أعلن صباح اليوم 10 أغسطس، الذي سيكمل فيه عامه الـ 60، أنه بخير ولكنه لن يتمكن من الخروج والاحتفال بيوم ميلاده، فهو يقضي أيامه في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا".





جدير بالذكر أن الفنان بانديراس ولد في إسبانيا وبدأ مشواره مع التمثيل في عمر الـ 19 عاما، ونال شهرة واسعة في إسبانيا ومن ثم وصل إلى هوليوود وأصبح من أشهر الفنانين حول العالم.





يذكر أن التسعينات كانت فترة تألق النجم بانديراس ويعتبر فيلم "mask of zoro" من أبرز أفلامه حينها وحتى الآن.