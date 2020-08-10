لأول مرة .. شريف مدكور يكشف ذكريات مؤلمة في الثانوية العامة

أكد الإعلامى شريف مدكور ، سقوطه في المرحلة الثانوية ، معبرًا عن مدى قوته وخبرته التى اكتسبها من تلك التجربة فى حياته العملية فيما بعد ، متابعًا:" عرفت قيمة حاجات كتير حوليا منهم اهلى اللى ساندوني ووقفوا جمبى واحترموا قدراتى " .





وأضاف مدكور ، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أنه تخطى مرحلة الثانوية بالمذاكرة والاجتهاد .





وأشار إلى أنه تعمد المباركة للراسبين في الثانوية العامة قبل الناجحين فيها ليعطيهم بريق أمل وتفاؤل من جديد .





وتابع أن تجربة تعرضه لمرض السرطان كان امتحان كبير وعظيم على المستوى النفسي والعائلي ، مؤكدا أنه لم يتغير تغير جذرى فى شخصيته بعد مروره من هذه التجربة وانما كان اختبار عظيم من الله .





وأكد انه سعيد لقدرته على تغيير فكر ووجهه نظر الناس عن " المرض الوحش " او السرطان ، كما أعطى رسالة لكل مريض سرطان قائلا:" نص العلاج نفسية خد الامور ببساطة وثق فى الله " .