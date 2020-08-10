AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لأول مرة .. شريف مدكور يكشف ذكريات مؤلمة في الثانوية العامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:12 م
شريف مدكور
شريف مدكور
Advertisements
ريهام فيكتور
أكد الإعلامى شريف مدكور ، سقوطه في المرحلة الثانوية ، معبرًا عن مدى قوته وخبرته التى اكتسبها من تلك التجربة فى حياته العملية فيما بعد ، متابعًا:" عرفت قيمة حاجات كتير حوليا منهم اهلى اللى ساندوني ووقفوا جمبى واحترموا قدراتى " .  

وأضاف مدكور ، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة ، المذاع على فضائية " دى ام سى " ، أنه تخطى مرحلة الثانوية بالمذاكرة والاجتهاد .

وأشار إلى أنه تعمد المباركة للراسبين في الثانوية العامة قبل الناجحين فيها ليعطيهم بريق أمل وتفاؤل من جديد .

وتابع أن تجربة تعرضه لمرض السرطان كان امتحان كبير وعظيم على المستوى النفسي والعائلي ، مؤكدا أنه لم يتغير تغير جذرى فى شخصيته بعد مروره من هذه التجربة وانما كان اختبار عظيم من الله .

وأكد انه سعيد لقدرته على تغيير فكر ووجهه نظر الناس عن " المرض الوحش " او السرطان ، كما أعطى رسالة لكل مريض سرطان قائلا:" نص العلاج نفسية خد الامور ببساطة وثق فى الله " . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واثق في مستشفيات بلدي.. شريف مدكور: لما جالي كانسر قررت أتعالج بمستشفى حكومي

بدون تعليق.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة من حمام السباحة

شاهد.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة من الحرم

ترشيحاتنا

لأول مرة .. شريف مدكور يكشف ذكريات مؤلمة في الثانوية العامة

الحزب الحاكم في إثيوبيا يوقف وزير الدفاع الحليف الأقرب لرئيس الوزراء وصديقه المفضل

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

أفضل المهنيين في التشيك.. السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد لقطاع ناشئ الأهلي

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور

بعد إقلاعه عن التدخين.. حسني شتا: قد إيه الواحد كان غبي في تدمير صحته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. كيف تحدث جلطة المخ وأعراضها

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي