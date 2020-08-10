إصابة 13 شرطيا واعتقال أكثر من 100 شخص خلال أحداث شغب في شيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 13 شرطيا واعتقال أكثر من 100 شخص خلال أحداث شغب بولاية شيكاغو.





وقالت السلطات الأمنية، إن أكثر من 100 شخص اعتقلوا اليوم الاثنين بعد ليلة من أعمال النهب والاحتجاجات التي أسفرت عن إصابة 13 ضابطا وإلحاق أضرار في منطقة التسوق الراقية بمدينة شيكاغو.





وذكر مدير الشرطة ديفيد براون أن الأمر لم يكن احتجاجا منظما بل حادث إجرامي بدأ بعد إطلاق الشرطة النار على شخص في اليوم السابق في حي إنجليوود بالمدينة.





وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت تسعة أشخاص في بورتلاند مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في المدينة الأمريكية لليوم الرابع والسبعين على التوالي.





وأفاد بيان الشرطة بأن الضباط أجروا 9 اعتقالات خلال أعمال شغب حتى صباح الأحد، تم حجزهم جميعا في مركز احتجاز مقاطعة مولتنوماه.





ونشرت الشرطة قائمة بالمعتقلين والتهم، بما في ذلك مقاومة الاعتقال والتدخل مع ضباط الشرطة والاستخدام غير القانوني لمؤشر ليزر.





وقال مسؤولو إنفاذ القانون المحليون سابقًا إن المتظاهرين أضرموا النار في مبنى جمعية شرطة بورتلاند واستخدموا الليزر المسبب للعمى ضد ضباط الشرطة ، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.



