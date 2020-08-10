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سفير مصر في لبنان: ترقبوا إعلانا كبيرا خلال 24 ساعة.. وجسر بحري للمساعدة في إعمار بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:03 م
سفير مصر في لبنان
سفير مصر في لبنان
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هاني حسين
قال ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن هناك مساعدات قدمتها بالفعل مؤسسات مصرية لمساعدة لبنان خصوصا وأن لبنان في قلب كل مصري.

وأضاف ياسر علوي، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، "أن هناك 20 جراحا مصريا وصلوا إلى لبنان لتقديم الخدمات للأشقاء اللبنانيين".

وأوضح السفير ياسر علوي أن جسر المساعدات المصرية للبنان يشمل أربع فئات منها الجسر الجوي ووصول الجراحين المصريين وتمركزهم في بيروت فضلا عن جسر بحري للمساعدة في البناء.

وأشار السفير المصري في لبنان إلى أن مصر على استعداد لتقديم كل الخبرات اللازمة للأشقاء، منوها بأنه سيكون هناك إعلان كبير خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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