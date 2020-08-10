ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط سفينتين حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن هناك 6 بارجات نهرية غاردت الميناء بحمولة إجمالية 1718 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4255 شاحنة منها 658 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34 ألفًا و659 طن بضائع عامة.





وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفًا و920 طنًا شملت 6672 طن يوريا، و5280 طن مولاس، و10 آلاف 983 طن فوسفات، و3813 طن رمل، و5172 طن أسمنت، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفًا و118 طنًا شملت 6541 طن حديد، و871 طن خشب زان، و7 آلاف أطنان نواتج تقطير، و14 ألفًا و417 طن ذرة و16 ألفًا و289 طن قمح.





وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 157 حاوية مكافئة شملت فواكه (عنب - فراولة - رمان - مانجو) وخضروات (خضار مشكل مجمد - طماطم - بطاطا - بطاطس)، وحاصلات زراعية (أعشاب) يتم تصديرها إلى دول (السعودية - الإمارات - الأردن - سلوفينيا - هولندا - ألمانيا - انجلترا - كرواتيا)، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 94 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة.





وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 44 ألفًا و782 طنًا وفي مخازن القطاع الخاص 7984 طنًا.