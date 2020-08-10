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حوادث

الوطنية للانتخابات تحدد الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:49 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد
أعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الطرق الصحيحة للتصويت.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، ضرورة التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع، مضيفا أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.


وعقب وصول الناخب إلى مقر لجنته الانتخابية، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من هوية الناخب ببطاقة الرقم القومى السارية أو غير السارية أو بجواز السفر، ويقوم الناخب بتنحية الكمامة عن وجهه للتعرف على شخصيته.

ويحتفظ رئيس اللجنة ببطاقة الرقم القومى حتى الانتهاء من الإدلاء بالصوت ويقوم الناخب بالتوقيع بخطة أو بصمة إبهامه فى الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين، ويحصل على بطاقتين اقتراع مختومتين من الظهر بختم أو توقيع رئيس اللجنة ثم يتوجه خلف كبينة الاقتراع المخصص للتصويت.

ويقوم الناخب بارتداء قفاز يدوى بلاستيك يتم توفيره داخل اللجنة لحمل القلم، ثم يبدأ في اختيار مرشحيه، ففي بطاقة النظام الفردي يكون بها عدد من المرشحين يختار الناخب منهم عدد مساوٍ لنفس عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بهذا النظام، ثم بطاقة الاقتراع بنظام القوائم يقوم الناخب باختيار (انتخب) أو (لا انتخب).

وقالت الهيئة إن بطاقة التصويت تعد باطلة في عدة حالات وهي الصوت المعلق على شرط، وكذلك إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية، أو إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، أو إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة الاقتراع، أو إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

وكذلك يكون الصوت باطلًا حال اختيار عدد مرشحين أقل أو أكثر في النظام الفردي، وفي نظام القوائم يكون الصوت باطلًا حال خلت بطاقة الاقتراع من التصويت أو تم التصويت في بطاقة الاقتراع بخانتي انتخابات القائمة وعدم انتخابها معًا.

وأكدت الهيئة أنه يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما أنه على رئيس اللجنة الفرعية، ملاحظة وضع الناخب لبطاقتي الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي أو قوائم، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

الوطنية للانتخابات تحدد الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020
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