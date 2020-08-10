رشقوا المبنى بالحجارة.. المتظاهرون اللبنانيون يحاولون إزالة حواجز تفصلهم عن مقر البرلمان

قالت وسائل إعلام لبنانية إن المتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني بالعاصمة بيروت يحاولون إسقاط حواجز تفصلهم عن مقر البرلمان.





وأضافت أن المحتجين يرشقون مبنى البرلمان بالحجارة، وفي المقابل تم أطلاق قنابل مسيلة للدموع من قبل قوى الأمن.





ويطالب المتظاهرون باستقالة البرلمان عقب استقالة حكومة حسان دياب، فضلا عن مطالبتهم بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.





وأعلن وزير الصحة اللبناني تقديم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب استقالتها رسميا إلى الرئيس ميشال عون.





وأضاف أن حسان دياب سيعلن استقالة الحكومة في خطاب للشعب اللبناني في وقت لاحق من مساء اليوم.





وكانت وزير الدفاع زينة عكر قد أعلنت استقالتها من حكومة دياب.