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توك شو

توفير الكمامات .. محافظ الشرقية: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:41 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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هاني حسين
قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا.

أضاف  ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان ".

وتابع ممدوح غراب:"  غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ".

وأكمل ممدوح غراب:"  نعمل على رصد أي مشكلة تعكر صفو الانتخابات من أجل حلها".

ولفت ممدوح غراب:"  توفير الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا، ولدينا 969 مركز انتخابي 1163 لجنة فرعية وعدد الناخبين يتخطى الـ 4 مليون ناخب".

وتابع ممدوح غراب:"  نأمل في مرور العملية الانتخابية في ابهى صورة وعلى المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ".
 
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