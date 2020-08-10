توفير الكمامات .. محافظ الشرقية: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا.





أضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان ".





غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ". وتابع ممدوح غراب:"لمتابعة





وأكمل ممدوح غراب:" نعمل على رصد أي مشكلة تعكر صفو الانتخابات من أجل حلها".





ولفت ممدوح غراب:" توفير الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحد من انتشار فيروس كورونا، و لدينا 969 مركز انتخابي 1163 لجنة فرعية وعدد الناخبين يتخطى الـ 4 مليون ناخب".



