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منوعات

قيود جديدة.. اليونان تفرض حظر التجوال ليلا بعد ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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احمد شريف

أعلنت اليونان فرض حظر تجوال ليلي على المطاعم والحانات في بعض أهم وجهاتها السياحية بعد أن وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى مرتفع جديد


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فرض قيود جديدة على دخول الوافدين من البلقان و ركاب الرحلات الجوية من عدة دول في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.



 وأشارت الصحيفة إلى أن  اليونان أصبحت الوجهة الأولى لقضاء العطلات بين الباحثين عن الشمس من البريطانيين بعد أن غيرت حكومة المملكة المتحدة نصائح السفر وطلبت من الأشخاص العائدين من إسبانيا إلى إنجلترا الحجر الصحي لمدة أسبوعين.


 وسجلت اليونان 5623 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و 212 حالة وفاة.

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