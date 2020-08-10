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رياضة

ميدو يستعين بحكم دولي إنجليزي سابق لشرح الحالات المثيرة للجدل في الدوري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:00 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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محمد رشاد
يستضيف أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار خلال حلقة اليوم المقرر إذاعتها في الحادية عشرة مساء أحد الحكام الانجليز الدوليين وسبق له إدارة مباريات في كأس العالم.

ومن المنتظر أن يحلل الحكم الدولي السابق الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز ، وذلك لرفع الحرج عن أي خبير تحكيمي مصىري.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة، مطالبة الفريق البورسعيدي باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد كرة مشتركة بين فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض وزياد فرج لاعب الفريق البورسعيدي، فيما ظهرت كرة مشابهة في لقاء الأهلي وانبي المؤجل من الجولة الخامسة عشر كان بطلها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وطالب مسؤولو انبي باحتساب الكرة ركلة جزاء.
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