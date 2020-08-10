ميدو يستعين بحكم دولي إنجليزي سابق لشرح الحالات المثيرة للجدل في الدوري

يستضيف أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار خلال حلقة اليوم المقرر إذاعتها في الحادية عشرة مساء أحد الحكام الانجليز الد وليين و سبق له إدارة مباريات في كأس العالم.





ومن المنتظر أن يحلل الحكم الدولي السابق الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز ، وذلك لرفع الحرج عن أي خبير تحكيمي مصىري.



