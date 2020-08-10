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أخبار العالم

طوني حبيب: الوضع السياسي مسدود.. ويصعب طرح أسماء لحكومة جديدة بلبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:26 م
لبنان في عين العاصفة
لبنان في عين العاصفة
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ميس رضا
قال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب، إن الوضع اللبنانى أصبح أكثر تعقيدا جدا وليس من السهل تسمية رئيس حكومة حاليا،  لافتا إلى أن الوضع السياسي مسدودا للغاية.

وأوضح "حبيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاستشارات النيابية الملزمة خطوة دستورية قد تعقد الأمور أكثر في ظل استقالات النواب وعلينا الانتظار قليلا لتنقشع الرؤية.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، استقالة حكومته على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأكد دياب في خطاب للشعب أن الطبقة السياسية سبب كل المصائب في لبنان وسبب مأساة الشعب اللبناني، قائلا إن منظومة الفساد متجذر في كل مفاصل الدولة وأنها أكبر من الدولة، وأن الدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها او التخلص منها وأحد نماذج الفساد انفجر في مرفأ بيروت.

وأضاف أن الفاسدين هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني، والمطلوب اليوم تغييرهم.

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