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أخبار العالم

شاهد .. اللبنانيون يطلقون النار ابتهاجا باستقالة الحكومة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول نشطاء لبنانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لإطلاق نار في لبنان احتفالا باستقالة حكومة حسان دياب بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن حسان دياب في كلمة متلفزة اليوم عن تقديمه استقالة الحكومة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن الفساد في لبنان أكبر من الدولة.

وقال دياب في كلمته للشعب:"أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس لخوض معركة التغيير..أعلن استقالة حكومتي وعشتم وعاش لبنان.

وأكد دياب أن بين لبنان والتغيير "جدار سميك تحميه طبقة تريد الاحتفاظ بقدرتها على التحكم بالدولة".

وأضاف: "كنا وحدنا وكانوا مجتمعين ضدنا، ارتكبوا الكبائر والصغائر، همنا الأول التعامل مع هذه التداعيات بالتوازي مع تحقيق سريع يحدد المسؤوليات".

وقبل الرئيس اللبناني استقالة الحكومة وكلف أعضاءها بتصريف الأعمال.

ووجه وزير الاتصالات المستقيل طلال حواط رسالة قال فيها: "بعد ما قدمت حكومة الدكتور حسان دياب استقالتها، اود ان اشكره على الثقة التي أولاني اياها. واجهت الكثير من التحديات وكنت مستعدا أن اتحملها من أجل إنقاذ لبنان".

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