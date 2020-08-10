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سيارات

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداى العالمية الكورية الجنوبية عن تحديثات منتصف العمر للسيارة Hyundai i20 كموديل 2021 ، والتي تظهر بمظهر خارجي جديد تمامًا ونظام هجين خفيف ، والتى تعتبر اول سيارة صغيرة من هيونداي تحمل لغة التصميم الجديدة Sensuous Sportiness .

وجاء التصميم الخارجى للسيارة Hyundai i20 موديل 2021 ، بمصابيح أمامية ضيقة و مصابيح نهارية لتاتى بمقدمة جديدا كليا ، و ياتى سقف السيارة أقل بـ 24 ملم من سقف الموديل السابق ، ومن الممكن ان يتوفر باللون الأسود عند الطلب .

أما المظهر الخارجي الخلفي للسيارة Hyundai i20 موديل 2021 فهناك شريط خفيف يربط بين المصابيح الخلفية على شكل برق ، جناح خلفي مدمج أعلى البدن من الخلف ، كما أن إطارات السيارة أعرض من السابق بـ 10 ملليمترات .

أما المقصورة الداخلية للسيارة Hyundai i20 موديل 2021 ، فيوجد بها تغيرات جذرية ، حيث تم تعريض الهيكل الداخلى للسيارة ليتيح مساحة أكبر من الحرية داخل السيارة ، بالإضافة إلى اتساع الصندوق الخلفي والذي أصبح يتسع الآن إلى 351 لترًا.

بالإضافة الى لوحة العدادات المعاد تصميمها شرائح أفقية ، والتى  يبلغ قياس كل من لوحة العدادات الرقمية وشاشة المعلومات والترفيه المركزية التي تعمل باللمس 10.25 بوصة ومتصلة بصريًا ببعضها البعض.

وبرامج Apple CarPlay و Android Auto  التى تعمل لاسلكيًا عبر نظام المعلوماتية Bluelink ، في السيارة الجديدة .

وتعزز نظام الأمان والسلامة في هيونداي I20 ، من خلال حزمة الأمان Hyundai SmartSense ، ومساعد فرامل الطوارئ المستقل مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات ونظام تثبيت السرعة التكيفي القائم على الملاحة

كما انه هناك نظام الحفاظ على الممر وتتبع الممرات والانتباه ومساعدات الضوء العالي في حالات الطوارئ ، و زر eCall القياسي واستخدامه للاتصال بأقرب مركز تحكم بالإنقاذ.

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور
تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور
تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور
تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور
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