خسائر مروعة في اليونان بسبب الفيضانات

تضررت جزيرة ايفيا اليونانية بسبب سقوط الأمطار التي أدت إلى حدوث فيضانات مفاجئة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم العثور على ثمانية جثث لأشخاص لقوا حتفهم حتى الآن.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، قال خفر السواحل اليوناني إنه تم العثور على جثة رجل فقد بعد العاصفة، و كانت فرق الإنقاذ تبحث عن الرجل البالغ من العمر 72 عامًا، منذ صباح أمس الأحد، عندما جرفت السيول السيارات ودفعت سكان بعض القرى للانتظار فوق أسطح منازلهم.





وأعلن خفر السواحل إن جثة الرجل انتشلت من البحر في اتجاه البر الرئيسي لليونان، بعد وقت قصير من منتصف نهار يوم الاثنين، ومن بين القتلى نتيجة العاصفة والفيضانات، تم اكتشاف زوجين مسنين في منزلهما الذي غمرته المياه صباح الأحد، وطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر تم العثور عليه في شقة بالطابق الأرضي غمرتها المياه.





وقالت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية إن هطول الأمطار في أجزاء من إيفيا بلغ 80٪ من الإجمالي السنوي للمنطقة في غضون ساعات قليلة، وتأثرت الأنهار بمياه الفيضانات حيث غمرت مياه النهر جزء من قرية بوليتيكا، مما أجبر العديد من السكان على الصعود إلى أسطح منازلهم.





وقدرت السلطات أن 3000 منزل تضرر جزئيًا أو كليًا بسبب مياه الفيضانات، وقالت الشرطة إن العديد من الطرق توقفت تماما مع انقطاع لكهرباء والمياه في بعض المناطق.



