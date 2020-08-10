سعيد بانضمامي لنادي المائة.. عبد الله السعيد: نجاح الشناوي في صد ضربة الجزاء أعادنا للمباراة .. فيديو

أبدى عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ساعدته بالفوز الذي حققه بيراميدز على طنطا، بثلاثة اهداف من توقيعه فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي فى إطار مباريات الاسبيوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
وقال السعيد عقب المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان مهما أن نفوز في استئناف الدوري الممتاز، سعيد بالأهداف والأرقام والتكريم، أتمنى أن أقدّم شيئا مميزا الفترة المقبلة ".
وواصل: "الشوط الأول احتُسِب علينا ركلة جزاء تصدى لها الشناوي أعادتنا لمجريات المباراة، واستطعنا التسجيل في الشوط الثاني، نسق المباريات سيأتي شيئا فشيئا".
وتابع: "أقوم بعملي وأقدم أقصى ما عندي وأحاول مساعدة الفريق، لدينا فريق مميز وأتمنى أن نكمل بهذه الصورة ونحقق مركزا جيدا في الدوري، ونفوز بكأس الكونفدرالية، هذا النادي تأسس من أجل المنافسة على البطولات، وهذا ما نتمنى تحقيقه الفترة المقبلة".