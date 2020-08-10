تحد سافر.. تركيا تنشر صورا لسفينة تنقب عن الغاز في المتوسط تحت حماية عسكرية

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، صورا لسفينة الأبحاث أوروتش رئيس التركية وهي تجري أبحاثا للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط برفقة سفن حربية تابعة للقوات البحرية التركية.





وزعمت الوزارة أن القوات البحرية اتخذت "كافة التدابير اللازمة بحزم وثبات لحماية المصالح التركية في البحر المتوسط النابعة من القانون الدولي".





وكانت وزارة الدفاع اليونانية قد أصدرت موعدا نهائيا لجميع السفن الحربية التركية لمغادرة الجرف القاري اليوناني حتى الساعة 22:00 بتوقيت وسط أوروبا - 09:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.





ورفعت اليونان حالة التأهب في أعقاب إرسال تركيا سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، في مهمة للتنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.





ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش، بعد أن أصدرت تركيا تحذيرا بحريا دوليا، يُعرف باسم "نافتكس".





يأتي ذلك في ظل توترات مع قبرص بشأن حقوق تنقيب، إذ لا تقبل جمهورية قبرص واليونان أي حقوق من هذا القبيل لمنطقة شمال قبرص الخاضعة للسيطرة التركية في المنطقة.





وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن المهمة الأخيرة بمثابة "تصعيد خطير جديد" وهي "تكشف" ما تمارسه تركيا من "دور زعزعة الاستقرار".





وتعد اليونان وتركيا عضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لكن لديهما تاريخا من النزاعات الحدودية.