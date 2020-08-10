الزمالك يتقدم على الاتحاد بهدف فرجاني ساسي فى الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك علي الاتحاد بهدف نظيف، في المباراه المقامة حاليا على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري.





وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قويه داخل منطقه الجزاء سكنت شباك عماد السيد .





وبدأ الفريقان المباراة بداية هادئة بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب لبناء الهجمات.





وفي الدقيقة الثالثة أرسل السيد سالم عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء لم يستغلها أحد وتصدى لها دفاع الزمالك.









وبعد مرور 14 دقيقة حاول لاعبو الزمالك التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد تماسك بشكل جيد.





وفي الدقيقة 21 سنحت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء قابلها إسلام جابر برأسية داخل المنطقة وأنقذها عماد السيد حارس الاتحاد.





وباغت سلام جابر مرمي الاتحاد بتسديدة قوية خارج منطقة ليتصدي لها عماد السيد ببراعه .





ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة .



