AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يتقدم على الاتحاد بهدف فرجاني ساسي فى الشوط الأول ..فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:50 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك علي الاتحاد بهدف نظيف، في المباراه المقامة حاليا على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق فرجاني ساسي من تسديدة قويه داخل منطقه الجزاء سكنت شباك عماد السيد .

وبدأ الفريقان المباراة بداية هادئة بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب لبناء الهجمات.

وفي الدقيقة الثالثة أرسل السيد سالم عرضية من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء لم يستغلها أحد وتصدى لها دفاع الزمالك.


وبعد مرور 14 دقيقة حاول لاعبو الزمالك التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد تماسك بشكل جيد.

وفي الدقيقة 21 سنحت فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من زيزو خارج منطقة الجزاء قابلها إسلام جابر برأسية داخل المنطقة وأنقذها عماد السيد حارس الاتحاد.

وباغت سلام جابر مرمي الاتحاد بتسديدة قوية خارج منطقة  ليتصدي لها عماد السيد ببراعه .

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة ، بينما جاء الاتحاد فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا وش السعد على الزمالك.. الأبيض يسحق سموحة 5-1 وديا

بشرى سارة للزملكاوية.. مصطفى فتحي ينضم للمعسكر بعد تعافيه من كورونا

الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم

أمير مرتضى منصور: الزمالك جاهز لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في أي مكان

كارتيرون يقرر خوض اللاعبين تدريبات صباحية غدا

الزمالك والاتحاد.. مرور 15 دقيقة دون أى خطورة من الفريقين

ترشيحاتنا

أزهري يكشف عن معاملة محرمة منتشرة في الأرياف.. تعرف عليها.. فيديو

الزمالك والاتحاد .. الموسيقار يفتتح التهديف للأبيض أمام زعيم الثغر ..فيديو

قتلوا خطيبها قبل الفرح بأيام.. حبس عروسة وابن عمتها وصديقه بالبحيرة

عضو مجلس إدارة النادي المصري يكشف عن تفاصيل وأسباب إصابة الفريق بكورونا.. فيديو

كارتيرون يقرر استبعاد 5 لاعبين استعدادا للاتحاد السكندري

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

بعد مناشدة وزارة الصحة .. مشروبات طبيعية تساعدك في الإقلاع عن التدخين

بالأبيض الدانتيل .. راندا البحيري تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها