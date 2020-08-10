عدلي القيعي: ميدو كان قريبا من الانضمام إلى الأهلي 3 مرات

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اقتراب أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك المعتزل من الانضمام لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، أثناء احترافه في إنجلترا.





وكان ميدو قد خاض تجربة احتراف كبيرة، لعب خلالها لأندية كبرى منها توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي.





وقال عدلي القيعي خلال حديثه ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي": "ميدو أتى للنادي الأهلي وهو ناشئ، ولم يكن وقتها هناك أي تمرين للناشئين، ولو كان تدرب خمس دقائق فقط كان من الممكن أن ينضم بعدها للأهلي".





وأضاف: "ميدو كان على مقربة من الانضمام للأهلي وهو في سن 18 عامًا، وجلست معه ومع جمال حمزة في أحد الفنادق الكبري، ولكن لم تتم الصفقة، ميدو انضم لمنتخب مصر مع محمود الجوهري، وبدأ مسيرة مختلفة وتفجرت موهبته الاحترافية في هولندا".





وأردف: "شخصية ميدو تقترب من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم ميلان الإيطالي)، الموهبة التي يصعب السيطرة عليها".





وتابع: "ميدو وهو محترف في إنجلترا كان سيعود إلى الأهلي، وتحدثت معه وكان سيخوض التجربة ورحب بالانضمام لنا، ولكن تعثرت الأمور وعاد إلى الزمالك".





واستدرك: "ميدو كان قريبًا من الانضمام للأهلي 3 مرات".



