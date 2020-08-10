مراتي كرهتني .. إياد نصار: الضابط الإسرائيلي في الممر معتقداته شريرة .. فيديو

كشف الفنان اياد نصار ، عن تفاصيل تجسيده شخصية الضابط الاسرائيلي في فيلم " الممر".





وأضاف إياد نصار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كان لازم أذاكر الشخصية بشكل كبير ومراتي كرهتني في الدور ده".





وتابع إياد نصار:" في العرض الخاص مراتي كانت قاعدة جنبي وأثناء عرض الفيلم مراتي بعدت عني".





وأكمل اياد نصار :" كان لازم التعاطف مع الشخصية في الفيلم كي تخرج للمشاهد بهذا الشكل".



