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توك شو

مراتي كرهتني .. إياد نصار: الضابط الإسرائيلي في الممر معتقداته شريرة .. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:35 م
اياد نصار
اياد نصار
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هاني حسين
كشف الفنان اياد نصار، عن تفاصيل تجسيده  شخصية الضابط الاسرائيلي في فيلم " الممر".

وأضاف  إياد نصار  في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كان لازم أذاكر الشخصية بشكل كبير ومراتي كرهتني في الدور ده".

وتابع إياد نصار:" في العرض الخاص مراتي كانت قاعدة جنبي وأثناء عرض الفيلم مراتي بعدت عني".

وأكمل اياد نصار :" كان لازم التعاطف مع الشخصية في الفيلم كي تخرج للمشاهد بهذا الشكل".

ولفت اياد نصار: " الضابط الإسرائيلي كان شريرا ومعتقداته شريرة "، مضيفا:" مشهد القتال بيني وبين أحمد عز في فيلم الممر استغرق تصويره 4 أيام كي يخرج على الشاشة في 4 دقائق".
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