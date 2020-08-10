مراتي كرهتني .. إياد نصار: الضابط الإسرائيلي في الممر معتقداته شريرة .. فيديو

كشف الفنان اياد نصار، عن تفاصيل تجسيده شخصية الضابط الاسرائيلي في فيلم " الممر".
وأضاف إياد نصار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كان لازم أذاكر الشخصية بشكل كبير ومراتي كرهتني في الدور ده".
وتابع إياد نصار:" في العرض الخاص مراتي كانت قاعدة جنبي وأثناء عرض الفيلم مراتي بعدت عني".
وأكمل اياد نصار :" كان لازم التعاطف مع الشخصية في الفيلم كي تخرج للمشاهد بهذا الشكل".
ولفت اياد نصار: " الضابط الإسرائيلي كان شريرا ومعتقداته شريرة "، مضيفا:" مشهد القتال بيني وبين أحمد عز في فيلم الممر استغرق تصويره 4 أيام كي يخرج على الشاشة في 4 دقائق".