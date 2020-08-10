AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبات يد الزمالك يخضعن لتحاليل ومسحة طبية غدًا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:46 م
يد الزمالك
يد الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف قاسم إبراهيم المدير الفني لفريق كرة اليد للسيدات بنادي الزمالك عن خضوع اللاعبات لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا غدا الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.

أضاف إبراهيم أنه لم يتم تحديد موعد المباريات الوديه بسبب ظهور حالات كورونا بفرق كرة القدم بالدوري الممتاز مما تسبب بخشية بعض الانديه من خوض مباريات ودية.

وخاض الفريق تدريباته  اليوم الاثنين علي فترتين  صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة.

يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب استئناف النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة أسوان وديا.. غدا.. صور

استعدادًا لعودة الدوري.. الزمالك يخوض تدريبًا صباحيًا غدًا قبل مواجهة بيراميدز وديًا

أخبار الزمالك| تطورات إصابة طارق حامد.. استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز

فريق سيدات طائرة الزمالك يخوض مرانه اليومي بالجري

أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة.. والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب

طائرة سيدات الزمالك يخوض مرانه بمركز شباب الجزيرة

ترشيحاتنا

شماعة وقناع بيد حزب الله .. وزير لبناني يفتح لـ صدى البلد خزائن الحكومة بعد استقالتها

مادة موجودة بكل منزل تقتل فيروس كورونا في الفم

الأحمر لا يليق بك.. هل يعاقب الأهلي «أحمد فتحي» بـ التسقيع؟

رد فعل غريب من أمير مرتضى بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد

بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر .. أسباب وأعراض جلطة الرئة

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة رئيس كوريا الشمالية المثيرة للجدل

طريقة تسوية البط بـ 4 وصفات مختلفة

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا