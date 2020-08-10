لاعبات يد الزمالك يخضعن لتحاليل ومسحة طبية غدًا

كشف قاسم إبراهيم المدير الفني لفريق كرة اليد للسيدات بنادي الزمالك عن خضوع اللاعبات لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا غدا الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.





أضاف إبراهيم أنه لم يتم تحديد موعد المباريات الوديه بسبب ظهور حالات كورونا بفرق كرة القدم بالدوري الممتاز مما تسبب بخشية بعض الانديه من خوض مباريات ودية.





وخاض الفريق تدريباته اليوم الاثنين علي فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة.



