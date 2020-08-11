أيمن السراج: الدوري السعودي أقوى من المصري بمراحل لهذه الأسباب.. وشعبية الهلال سبب تفوقه ( حوار)





لدينا أيضًا تريزيجيه وكوكا وغيرهما يحاولون المشي على نهجه، لكن ماذا عن المدربين؟ نادرًا ما نسمع عن مدرب مصري نجح في الخارج، وإن كان نجاح المصريين في البلاد العربية كان موجودًا في السنوات الماضية.









أيمن السراج.. هو أحد المدربين المصريين في الخارج، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، آخر الفرق التي دربها هو فريق جدة في دوري الدرجة الأولى، لكنه درب قبل ذلك عددا من الفرق أيضًا في المملكة منها التعاون وأحد والوحدة، يروي لنا تفاصيل مسيرته التدريبية في السعودية والفروقات بين الدوري هناك والدوري المصري، إضافة إلى أسباب عدم الاستعانة بالمدربين المصريين في دوري المحترفين السعودي بكثرة.









بداية.. حدثنا عن انتقالك للتدريب في المملكة؟

دربت نادي جولدي لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت للسعودية وقت ثورة يناير وتلقيت عرضًا من نادي أُحد، وكانوا يحتلون المركز العاشر، وقدتهم لاحتلال المركز الرابع، ودربت أيضًا فرق التعاون والوحدة والأنصار والتسامح والعديد من الفرق، وآخرها فريق جدة الذي أنهيت ارتباطي معه منذ أيام.









ما أسباب رحيلك عن فريق جدة؟

رحلت عن جدة بسبب اختلاف في وجهات النظر، تقبل اعتذاري بصدر رحب، أراد أن أكمل الموسم وأمدد عقدي لكنني رفضت، ومازال يحاول، لكنني لن أعود لهم، ضمنت لهم البقاء في الدوري، واتفقت بالفعل على تدريب فريق أخر في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.









ما رأيك في أزمة وليد أزارو مع الاتفاق السعودي؟

وليد أزارو حر في موقفه، لكن موقف الاتحاد الدولي كان ضعيفًا فيما يخص أمر عقود اللاعبين، كان يجب أن يتخذ قرارًا حاسمًا خاصًا بذلك الأمر، ولكنني أرى أن أزارو أخطأ، فنادي الاتفاق ناد جيد ووفر له كل المتطلبات.









هل تلقيت عروضًا للعودة للتدريب في مصر؟

تلقيت عرضًا من فريق هبط من الدوري الممتاز، لكنني لا أريد العودة للتدريب في مصر بسبب حال الكرة المصرية في ذلك التوقيت.









لماذا نرى العديد من المدربين التوانسة في الدوري السعودي ولا نرى مثلهم من المصريين؟

عقليتنا مختلفة عن عقلية اللاعب السعودي، اللاعب السعودي لا يعرف كيفية التعامل معنا والعكس.. للأسف كان هناك مدربون مصريون هنا يستخدمون السباب والألفاظ البذيئة مع اللاعبين السعوديين، لكن هذا الأسلوب ليس آدميا ولا يجوز سواء مع اللاعبين في مصر أو في السعودية، وهذا من أهم أسباب ابتعاد المصريين عن تدريب الفرق السعودية رغم تفوقنا والنتائج تشهد.









وبالنسبة للاعبين المصريين؟

نفس الأمر بالنسبة للاعبين المصريين، لكن هناك لاعبين مصريين ظهروا بشكل رائع على رأسهم كهربا مع الاتحاد، كان حديث الإعلام هنا بعد موسمه الخرافي مع اتحاد جدة.









ما سر تفوق الهلال عن باقي الأندية السعودية ؟

الهلال أكبر الأندية شعبية في المملكة، ويستغل ذلك الأمر في تدعيم صفوفه، وهو متميز في تدعيم صفوفه، لديه جوميز أفضل المهاجمين، جلبه من جالاتا سراي وهو بسن كبيرة، لكنه مازال يؤدي بشكل متميز، اللاعبون الأجانب بشكل عام يصنعون الفارق بشكل كبير مع أي ناد يذهبون له.









ما الفارق بين الدوري المصري والسعودي؟ ومن الأقوى؟

بالطبع الدوري السعودي.. أقوى بمراحل، هناك دوري محترفين، وهذا يصنع الفارق.. لا يوجد هناك فرض آراء أو تجاوز عن النص، هناك تخطيط جيد بعيدًا عن العمولات والسمسرة، ولكنني يجب أن أشيد بما قدمته اللجنة الخماسية والتي بدأت في مواكبة ما يحدث في مختلف دول العالم، وذلك في وقت قصير.