خلال احتجاجات تطالب بالاستقلال عن حكومة آبي أحمد.. مقتل 10 محتجين برصاص الأمن في إثيوبيا

أعلن مسؤولون صحيون في إثيوبيا الاثنين، مقتل ما لا يقتل عن 10 أشخاص باشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.









وبحسب "رويترز"، يأتي ذلك في أحدث موجات العنف في مواجهة مطالب جماعات عرقية بمزيد من الاستقلال عن الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد.









ونقلت الوكالة عن مسؤول في حزب حركة ولايتا الوطنية المعارض قوله إن الاحتجاجات اندلعت نتيجة اعتقال مسؤولين محليين ونشطاء يوم الأحد، يسعون إلى إقامة إقليم مستقل جديد لجماعتهم العرقية (ولايتا). وأضاف أن السلطات اعتقلت أحد أعضاء الحزب.









وأكد مسؤول كبير بمركز الصحة في بلدة بوديتي، التي تبعد 295 كيلومترا جنوب غربي العاصمة أديس ابابا، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص يوم الاثنين، ما لا يقل عن ستة أشخاص في البلدة.









وأوضح ان المقتولين أصيبوا بطلقات في الرأس والبطن والصدر، وقال: "كنت من قدم لهم إسعافا أوليا ثم توفوا لاحقا".









وأشارت الوكالة إلى أن جماعة ولايتا مثل الكثير من الجماعات العرقية، تريد ولاية خاصة بها، وهو ما سيمنحها سلطات أكبر من حيث الأمن والضرائب.









وتابعت أن إثيوبيا لديها في الوقت الحالي 10 ولايات ونحو 80 جماعة عرقية. ويسمح نظامها الاتحادي لأي جماعة عرقية بطلب إجراء استفتاء على تأسيس إقليم مستقل خاص بها، لكن الحكومة السابقة لم تسمح قط بتصويت كهذا.









وأشرف رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تولى منصبه في 2018، متعهدا ببرنامج يشمل إصلاحات ديمقراطية، على إجراء استفتاء واحد من هذا النوع العام الماضي.