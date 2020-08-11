حسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي.. فيديو

قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه لا يحتاج للظهور عبر شاشة قناة الأهلى؛ وذلك لتاريخه الطويل سواء مع الفارس الأحمر أو مع المنتخب الوطني.





وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى عبده إتصل به من اجل الظهور ببرنامجه على قناة الأهلى ، ولكنه وافق على مضض خاصة وأنه لايحب الظهور الإعلامي.





وأكد حسام حسن، إنه لم يطلب مقابلا ماديا ولا يحتاج للظهور على قناة الأهلى ، ولكنه وافق احتراما للأهلى ومصطفي عبده، ولكن هناك اعتراضات كبيرة صاحبت ذلك الظهور؛ بسبب لعبه بالزمالك.



