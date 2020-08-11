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رياضة

حسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:23 ص
حسام حسن
حسام حسن
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حسن العمدة
قال حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه لا يحتاج للظهور عبر شاشة قناة الأهلى؛ وذلك لتاريخه الطويل سواء مع الفارس الأحمر أو مع المنتخب الوطني.

وأضاف حسام حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مصطفى عبده إتصل به من اجل الظهور ببرنامجه على قناة الأهلى ، ولكنه وافق على مضض خاصة وأنه لايحب الظهور الإعلامي.

وأكد حسام حسن، إنه لم يطلب مقابلا ماديا ولا يحتاج للظهور على قناة الأهلى ، ولكنه وافق احتراما للأهلى ومصطفي عبده، ولكن هناك اعتراضات كبيرة صاحبت ذلك الظهور؛ بسبب لعبه بالزمالك.

وشدد حسام حسن، على أنه يتشرف بارتداء القميص الأبيض، متسائلا عن سبب الهجوم عليه من جانب الجماهير خاصة وأن الأهلى يعمل به شخصيات سبق لها أن لعبت أيضا بالزمالك مثل أيمن شوقى وزكريا ناصف.
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