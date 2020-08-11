وسط موجة الحر الشديدة.. أمطار وفيضانات تضرب بريطانيا فجأة





جاء ذلك، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة بمناطق أخرى إلى 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) ، وسط موجة حر مستمرة.

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، أمطارًا قد تسقط في شهرين. كما تعرضت مدينة آبريستويث لتدفق الأمطار الغزيرة، يوم الإثنين، تاركة الطرق غارقة تحت الماء ، بعدما قال خبراء الأرصاد، إن بريطانيا قد واجهت في 3 ساعات فقط





وشهدت مناطق جوينيد أيضًا فيضانات ؛ حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من "عواصف رعدية شديدة" عبر أجزاء من الشمال الغربي تستمر لليوم التالي.





ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 99 فهرنهايت (37 درجة مئوية) يوميًا من اليوم حتى الخميس، قبل أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 82 فهرنهايت (27 درجة مئوية).