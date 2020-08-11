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منوعات

وسط موجة الحر الشديدة.. أمطار وفيضانات تضرب بريطانيا فجأة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:55 ص
أمطار وفيضانات
أمطار وفيضانات
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عزة عاطف
نتيجة لتغيرات المناخ، وبعد موجات من ارتفاع درجات الحرارة؛ ضربت الفيضانات مدينة "ويلز" البريطانية، حيث غرقت البلاد تحت المياه فجأة؛ بعدما اجتاحت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية أجزاء من المملكة المتحدة، وتساقطت على رواد الشواطئ خلال استمتاعهم بالصيف.

جاء ذلك، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة بمناطق أخرى إلى 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وسط موجة حر مستمرة.
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كما تعرضت مدينة آبريستويث لتدفق الأمطار الغزيرة، يوم الإثنين، تاركة الطرق غارقة تحت الماء، بعدما قال خبراء الأرصاد، إن بريطانيا قد واجهت في 3 ساعات فقط، أمطارًا قد تسقط في شهرين.

وشهدت مناطق جوينيد أيضًا فيضانات ؛ حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية من "عواصف رعدية شديدة" عبر أجزاء من الشمال الغربي تستمر لليوم التالي.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 99 فهرنهايت (37 درجة مئوية) يوميًا من اليوم حتى الخميس، قبل أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 82 فهرنهايت (27 درجة مئوية). 
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