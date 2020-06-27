لحظات رعب وذهول.. مشاجرات ضخمة بين المئات على شواطئ بريطانيا| فيديو وصور

من تفشي فيروس كورونا المستجد، دون اعتبار لأي قواعد أو إجراءات وقائية فقط من أجل "جرعة شمس".





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فبالتزامن مع انفجار الشواطئ بالبريطانية بالزائرين الذين وصل عددهم إلى نصف مليون، اندلع شجار جماعي "ضم 200 شخص" على شاطئ إكسماوث هذا الأسبوع.





وقد تم إرسال جميع الضباط المتاحين من وحدات الشرطة ديفون وكورنوال إلى موقع الحادثة بعد تقارير عن "مشاجرة واسعة النطاق'' خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة.





وقالت متحدثة باسم الشرطة إن عددا من المعارك المختلفة وقعت داخل المشاجرة الضخمة بين المئتي شخص، مما ترك العائلات في رعب وذهول.