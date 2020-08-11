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أخبار العالم

اعتقال 121 في إثيوبيا بسبب المشاركة في هجوم مميت خلال يوليو الماضي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن مسئولون في ولاية بني شنقول جوموز، في إثيوبيا، عن اعتقال 121 شخصا، يشتبه في تورطهم في هجوم مميت وقع مؤخرا. 

وقال مكتب شؤون الاتصالات الإقليمي في بني شنقول جوموز، إن 121 مشتبهًا بهم متهمون بالتورط في هجوم مميت وقع مؤخرا، وخلَّف 13 قتيلًا على الأقل.

وكان مسلحون قد قتلوا 13 مدنيا وأصابوا آخرين في هجوم مميت بالولاية، يوليو الماضي. 

وأضاف بيان صادر حول هذا الأمر: "نفذت القوات الأمنية الاتحادية والإقليمية مؤخرا عملية أمنية مشتركة لإلقاء القبض على المشتبه بهم وراء الهجوم الأخير، وتم اعتقال 121 شخصًا في العملية الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة تتراوح بين الاشتباه في دور مباشر في الهجوم الأخير إلى الإهمال الجنائي". 

وذكر مسؤولون إثيوبيون أن الهجوم كان له سبب عرقي حيث كان جميع القتلى من عرقية الأمهار الذين استقروا في المنطقة في العقود العديدة الماضية".
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