الولايات المتحدة تدرس منع المواطنين المشتبه بإصابتهم بكورونا من الدخول إليها

كشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب ، في "منع المواطنين الأمريكيين من دخول البلاد" إلى جانب المقيمين الدائمين؛ في حالة اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال المسئول إن اللائحة، التي تدرس الإدارة الامريكية طرحها، ستمنح الحكومة الحق في حظر الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون بأمراض أخرى إلى جانب كوفيد-19.





ووضع ترامب سلسلة من القيود على الهجرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من بينها تعليق بعض إجراءات الهجرة القانونية والسماح لسلطات الحدود الأمريكية بترحيل المهاجرين المحاصرين على الحدود بسرعة دون إجراءات قانونية.





وذكرت رويترز في مايو أن مسؤولي الحكومة الأمريكية كانوا قلقين من أن يفر المواطنون المزدوجون من الولايات المتحدة والمكسيك إلى الولايات المتحدة إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا في المكسيك ، مما زاد الضغط على المستشفيات الأمريكية.





وقال المسؤول الكبير لـ"رويترز" إن مسودة اللائحة ، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أمس الاثنين، ستصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي لعبت دورًا رائدًا في الاستجابة للوباء.





تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا والوفيات، حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.



