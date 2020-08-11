AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرس منع المواطنين المشتبه بإصابتهم بكورونا من الدخول إليها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشف مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، عن تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب، في "منع المواطنين الأمريكيين من دخول البلاد" إلى جانب المقيمين الدائمين؛ في حالة اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال المسئول إن اللائحة، التي تدرس الإدارة الامريكية طرحها، ستمنح الحكومة الحق في حظر الأفراد الذين يعتقد أنهم مصابون بأمراض أخرى إلى جانب كوفيد-19. 

ووضع ترامب سلسلة من القيود على الهجرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من بينها تعليق بعض إجراءات الهجرة القانونية والسماح لسلطات الحدود الأمريكية بترحيل المهاجرين المحاصرين على الحدود بسرعة دون إجراءات قانونية. 

وذكرت رويترز في مايو أن مسؤولي الحكومة الأمريكية كانوا قلقين من أن يفر المواطنون المزدوجون من الولايات المتحدة والمكسيك إلى الولايات المتحدة إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا في المكسيك ، مما زاد الضغط على المستشفيات الأمريكية.

وقال المسؤول الكبير لـ"رويترز" إن مسودة اللائحة ، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة أمس الاثنين، ستصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي لعبت دورًا رائدًا في الاستجابة للوباء.

تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا والوفيات، حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقوى في العالم.. ترامب يشيد بـ الجدار مع المكسيك: أوقف كل شيء

أمريكا والمكسيك.. صفحة جديدة من العلاقات تحول الحاجز الحدودي لجدار أخوة

ومحدش أكتر مني وطنية.. ترامب: ارتداء الكمامة عمل وطني

ترشيحاتنا

عودة 21 مستشفى للعزل.. الصحة تحذر من تناول الوجبات السريعة خوفا من انتشار فيروس كورونا

ميدو: فايلر مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات

هل وجود الرمص في العين بعد الوضوء يبطله.. الإفتاء تجيب

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

كورونا ينهي حياة «رامبو العراقي» لاعب كمال الأجسام الشهير

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكراسي والمظلات.. شجار عنيف بين رواد شاطئ في بلجيكا | فيديو

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور