المكسيك تسجل 5558 إصابة جديدة بكورونا و705 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، تسجيل 705 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب 5558 إصابة جديدة.





ووفقا لهذه الأرقام؛ تكون المكسيك قد سجلت 485 ألفا و836 إصابة بكورونا و53 ألفا و3 حالات وفاة بسبب الفيروس.





وكان نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، قال إن وصول عدد المتوفين إلى 60 ألفًا؛ سيكون "سيناريو كارثي للغاية"، وذلك في بداية يونيو الماضي، حين سجلت المكسيك ما يزيد قليلًا عن 12500 وفاة بسبب الوباء.





وتكافح الحكومة؛ من أجل تحقيق التوازن بين الحاجة إلى كبح الوباء، مع إعادة فتح الاقتصاد المكسيكي المنهار، والذي تقلص بنسبة تزيد عن 17٪ في الربع الثاني.