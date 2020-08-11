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رياضة

بعد التعادل مع الاتحاد.. أحمد الكأس: يجب على كارتيرون اتخاذ موقف ضد اللاعبين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:30 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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حسام الحارتي
أكد أحمد الكأس نجم الزمالك الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، كان يجب عليه أن يتحدث مع لاعبي فريقه؛ بعد إهدارهم لأكثر من فرصة محققة خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري 1-1 ، أمس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الكأس في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعد إهدار لاعبي الزمالك لأكثر من فرصة محققة على مرمى الاتحاد؛ كان لابد أن يتحدث كارتيرون معهم ويحذرهم من عدم تكرار ذلك".

واختتم حديثه : "الزمالك نال عقابه بإهداره للكثير من الفرص السهلة، ويجب أن يقوم كارتيرون بوقفة، واتخاذ موقف قوي مع لاعبي فريقه بعد التعادل أمام الاتحاد".
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