بعد التعادل مع الاتحاد.. أحمد الكأس: يجب على كارتيرون اتخاذ موقف ضد اللاعبين

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نجم الزمالك الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، كان يجب عليه أن يتحدث مع لاعبي فريقه؛ بعد إهدارهم لأكثر من فرصة محققة خلال مباراة الاتحاد السكندري.