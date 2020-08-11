في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

تحتفل الفنانة نجاة الصغيرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 82، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938.







في عام 1955 تزوجت نجاة من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 سنة من عمرها.





زوجها كان شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: "أسهر وأنشغل أنا"، "اوصفولي الحب"، "حقك عليا وسامح".



أنجبت من زوجها ولدا واحدا يدعى وليد، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد أربع سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.



بعد 6 أشهر انفصلت عنه لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم "شاطئ المرح" عام 1967 ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى.

