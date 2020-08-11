AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحتفل الفنانة نجاة الصغيرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، بعيد ميلادها الـ 82، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938.  

في عام 1955 تزوجت نجاة من كمال منسي، أحد أصدقاء شقيقها، والذي ساعدها على النجاح في تلك المرحلة وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغناء وهي لم تتعد الـ 16 سنة من عمرها. 

زوجها كان شديد التأثر والإعجاب بصوتها، وأحضر لها كبار المؤلفين والملحنين الذين قدموها بشكل مميز، مثل: "أسهر وأنشغل أنا"، "اوصفولي الحب"، "حقك عليا وسامح".

أنجبت من زوجها ولدا واحدا يدعى وليد، ولكن تحول العش الهادئ إلى جحيم لا يطاق بعد أربع سنوات، إثر تدخلات الزوج في حياتها وفنها فسعت إلى تجاوز الأزمة بمحاولة الطلاق الودي، لكنه رفض وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم.

بعد 6 أشهر انفصلت عنه لتتزوج مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، الذي أخرج لها فيلم "شاطئ المرح" عام 1967 ولم تستمر في الزيجة الثانية لفترة طويلة، بعدها أعلنت نجاة تفرغها لابنها وفنها، ولم تتزوج مرة أخرى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

انتوا عيلة منحلة.. زوجة تطلب الطلاق: اتهمني في أخلاقي بعد انفصال أختي

ننشر صور عروس الدقهلية المقتولة فى شهر العسل.. زوجها ووالدته خلصوا عليها

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي بسبب إطلاق نار.. النقد الدولي: مصر توجه إيراداتها للإنفاق على التعليم والصحة

موجز السوشيال: صديقة مصطفى حفناوي توجه له رسالة مؤثرة.. نرمين الفقي تبهر جمهورها بصورة جديدة

تعرف على سر خروج مياه من شكمان السيارة

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث .. الإفتاء تجيب

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

AdvertisementS

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

بعد قليل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي