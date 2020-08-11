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اقتصاد

على مدار 5 أيام أسبوعيا.. تلقي مكالمات خدمة عملاء الإسكان الاجتماعي من 9 صباحا لــ9 مساء

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:15 ص
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عودة مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق، لتصبح من الساعة 9 صباحا : 9 مساء، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحا : 5 مساء.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عودة مواعيد استقبال المكالمات، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg)، يأتي تعزيزا لدور الصندوق في توفير أفضل الوسائل لخدمة العملاء، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

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وأوضحت مى عبدالحميد، أنه في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: ٥۹۹۹ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ٠٩٠٠۷۱۱۱۷ من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 9 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
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