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محافظات

المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الساعات الأولي للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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انجي هيبة

للمرة الاولي، تصدرت المراة المشهد الانتخابي منذ  الساعات الاولي لفتح باب الاقتراع بانتخابات الشيوخ بمحافظة الاسماعيلية.

وحرصت المراة الاسمعلاوية علي الادلاء بصوتها في عدد من اللجان الفرعية والمنتشرة بـ٧ مركز بالمحافظة و٢٠١ مركز انتخابي.

وقالت امينة محمود، ربة منزل:" حرصت علي المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي الجديد، رغم الظروف الوبائية القاسية التي نمر بها"، واشارت الي انها ليست المرة الاولي، حيث انها دائمة المشاركة في جميع الاستحقاقات، مؤكدة ان المراة المصرية قادرة علي الاختيار وهي قدوة ومثل لمثيلاتها.

وشكرت ليلي عبد المجيد، مدرسة، الجهات التنفيذية والامنية علي تجهيز اللجان وتنظيم وتامين العملية الانتخابية، مؤكدة علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوي.

وبدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الساعات الأولي للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الساعات الأولي للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الساعات الأولي للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في الساعات الأولي للتصويت في انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
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