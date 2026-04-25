الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يأمر بشن هجمات قوية على حزب الله وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية

فرناس حفظي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أنه أصدر أوامر للجيش الإسرائيلي بشن “هجمات قوية” ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك عقب تصاعد التوتر الأمني على الحدود الشمالية.

وجاء هذا الإعلان بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مناطق في الجليل، حيث دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض بعض الأهداف الجوية وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.


وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم رصد محاولات تسلل جوي من الأراضي اللبنانية خلال اليوم، شملت صواريخ وطائرات مسيّرة، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات اعتراض وهجمات في جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وفقا للبيان.


وتأتي هذه التطورات في ظل حديث عن وقف إطلاق نار تم الإعلان عن تمديده مؤخراً بوساطة دولية، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرق التفاهمات، وسط استمرار التوتر العسكري على طول الحدود.


وفي بيان مصور، قال نتنياهو إن إسرائيل “لن تسمح بتهديد سكان الشمال”، مؤكداً أن بلاده “ستتحرك ضد أي تهديد أمني في أي وقت ومكان”، على حد تعبيره.


من جانبه، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في مناطق جنوب لبنان، فيما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله حول هذه التطورات.

