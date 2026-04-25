جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة قرب قواته جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال، اعتراض طائرة مسيرة قرب قواته جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مشتركاً بين بريطانيا وفنلندا يدين الهجمات على الصحفيين في لبنان، بعد مقتل أمل خليل في غارة إسرائيلية يوم الأربعاء.

وجاء في البيان: يؤدي الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام دورًا أساسيًا في تسليط الضوء على الواقع المدمر للحرب".

أضاف البيان المشترك :"إن الاعتداءات على الصحفيين في لبنان، بمن فيهم الصحفية أمل خليل التي قُتلت في غارة إسرائيلية في 22 أبريل، أمرٌ غير مقبول.. وبصفتنا الرئيسين المشاركين لتحالف حرية الإعلام، تدين المملكة المتحدة وفنلندا بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام".

تابع :"ندعو السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف الأخرى إلى بذل قصارى جهدها لضمان تمكّن العاملين في وسائل الإعلام في لبنان من أداء عملهم بحرية وأمان".