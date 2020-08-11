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أخبار البلد

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع في عين شمس والزيتون وسط إجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:09 ص
توافد الناخبين على
توافد الناخبين على صناديق الاقتراع في عين شمس والزيتون
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عبد الرحمن محمد - تصوير أحمد بيسو
بدأت لجان الاقتراع في منطقة عين شمس وحلمية الزيتون استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط إجراءات احترازية مشددة في مقدمتها ارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين بالكحول.

وشهدت اللجان في عين شمس إقبالا محدودا جدا في أول ساعة للتصويت واقتصر التواجد على كبار السن وربات البيوت في ظل ذهاب المواطنين الى عملهم منذ الصباح الباكر. 

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة ولم تحدث اي شكاوى او تأخير في فتح اللجان. 

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.
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